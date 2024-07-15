Занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат умер в Киеве

Американский дипломат Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросом поставок Украине американских истребителей F-16, умер в отеле в Киеве. Об этом 15 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

В издании отметили, что мужчина скончался еще 24 июня, однако его личность раскрыли только сейчас. Некролог о дипломате был опубликован 13 июля на американском сайте онлайн-мемориала Legacy.

«Ричард «Рич» Гарри Кирлин, 57 лет, скоропостижно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, на Украине», — говорится в публикации.

Причину смерти Кирлина на сайте онлайн-мемориала не указали.

Из текста некролога следует, что военный советник был направлен в посольство США в Киеве «совсем недавно». До этого Кирлин служил в ВВС США, в Пентагоне и Госдепе. В издании уточнили, что дипломат прибыл в Киев за 10 дней до гибели. Также, ссылаясь на другие СМИ, издание добавило, что мужчина занимался вопросом поставок истребителей F-16 Украине.

Ранее, 12 июля, агентство Bloomberg отметило, что украинская армия получит от Запада намного меньше истребителей F-16 летом этого года, чем рассчитывали в командовании. Из 300 истребителей, на которые изначально рассчитывал Киев, на Украину попадут от 15 до 24 самолетов, уточнили в издании.

Тогда же редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» уточнил, что истребители F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы западных крылатых ракет воздушного базирования.

До этого, 10 июля, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев подчеркнул в разговоре с «Известиями», что американские истребители F-16 не смогут изменить ситуацию на Украине. Важная проблема для Киева в том, что пилотировать F-16 на Украине некому, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.