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Сюжет:

Военный эксперт заявил о неспособности F-16 изменить ситуацию на Украине

Военный эксперт Мингалев: на Украине просто некому пилотировать F-16
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Фото: REUTERS/File Photo/Gleb Garanich
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Американские истребители F-16 не смогут изменить ситуацию на Украине. Об этом 10 июля «Известиям» сообщил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача F-16 Украине позволит нанести ущерб России.

«Если F-16 появятся на Украине, то урон они нанесут, конечно, но полное поражение России невозможно. Это связано с тем, что Россия имеет авиацию такого типа, который превосходит F-16. И, соответственно, по дальности стрельбы, по системе ракет «воздух – воздух» наши самолеты превосходят самолеты США», — сказал Мингалев.

Важная проблема для Киева в том, что пилотировать F-16 на Украине некому, указал военный эксперт.

«Пилотировать F-16 на Украине будут уже натовские летчики, а это, кстати, уже прямое столкновение. Украинских летчиков, которые могут пилотировать эти аппараты, практически нет. Если, допустим, они имеют навыки, могут взлетать и так далее, то воевать на F-16 смогут от силы 20–30 летчиков. Самолеты, которые будут взлетать с территории западных стран, безусловно, будут объектом поражения наших ракет. Это и есть та самая грань, которая может привести к мировой войне. На мой взгляд, для пробы, возможно, и дадут Украине несколько истребителей. Но это будет гибель натовских летчиков, а это станет серьезным ударом для НАТО, потому что профессиональные летчики очень ценятся. Также это будет удар по производителю», — сказал он.

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Также Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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