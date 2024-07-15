В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа не окажет какого-либо влияния на внешнюю политику государства. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Это никак не влияет на нашу иностранную политику. Мы принимаем решения, основываясь на наших ценностях и интересах как государства, на интересах наших союзников и партнеров за рубежом, а также того, как их защитить», — сказал он во время брифинга, трансляция которого была на YouTube.

Кроме того, Миллер добавил, что власти страны не будут предоставлять другим государствам сведения о расследовании по делу, пока оно не завершится.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.