Обвиняемая в убийстве сына в Перми рассказала о больших долгах

Жительница Перми Анна Шатова, обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына, заявила о больших долгах. Об этом 15 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее в ходе допроса женщина рассказала следователям, что убила сына из-за долгов. Она планировала совершить самоубийство, но не хотела, чтобы ребенок оставался один.

Обвиняемая поделилась, что официально не работает, но занимается трейдингом. Среднемесячный доход составляет, по ее словам, около 100 тыс. рублей, из них 98 тыс. рублей она отдает по обязательствам.

При этом женщина попросила отправить ее под домашний арест. Во время него, добавила она, ее будут содержать родители-пенсионеры. Суд Шатовой отказал и поместил ее под стражу до 12 сентября.

Чемодан с телом мальчика был обнаружен 12 июля. Тогда же были опубликованы кадры, на которых женщина катит чемодан по улицам города и оглядывается. Ее личность была установлена в тот же день. Ход расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура.

Женщину задержали 13 июля. Ей предъявили обвинение, свою вину обвиняемая признала. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.

Адвокат из коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев в беседе с «Известиями» сообщил, что Шатовой может грозить до 20 лет лишения свободы.