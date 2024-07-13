В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына

Женщина, которую подозревают в убийстве девятилетнего сына в Перми, задержана. Об этом сообщили в субботу, 13 июля, в следственном управлении СК по региону.

Там напомнили, что тело ребенка было найдено в чемодане у мусорных баков в городе.

Подозреваемая в убийстве Ирина Шатова была задержана следователями совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД России. В ближайшее время ее планируют допросить.

12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми. Потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном.