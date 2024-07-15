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Юристы рассказали о возможном наказании для обвиняемой в убийстве сына в Перми

Юрист Васильев: обвиняемой в убийстве сына в Перми грозит до 20 лет тюрьмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительнице Перми, которая оставила чемодан с телом своего убитого девятилетнего сына, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом «Известиям» 15 июля рассказал адвокат из коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.

«В данном случае действия матери ребенка надлежит квалифицировать в соответствии с пунктом в ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть умышленное убийство малолетнего лица, так как ребенку было только девять лет. Максимальная ответственность в данном случае — пожизненный срок. Но так как женщину нельзя приговорить к пожизненному сроку, то ей грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказал Васильев.

В свою очередь, руководитель практики уголовного-правовой защиты, преподаватель дополнительного профобразования адвокатов ЮК «Институт УДО» Игорь Ивлев отметил, что при активном содействии следствию в расследовании и раскрытию преступления и при наличии иных смягчающих наказание обстоятельств женщине может грозить от 10 до 15 лет.

«Для условно-досрочного освобождения либо замены наказания более мягким в будущем после вынесения приговора по отбытии 2/3 части срока обвиняемая может подать на условно досрочное освобождение (УДО) либо на замену наказания более мягким видом: принудительными работами, исправительными работами, ограничением свободы, а также ходатайствовать о переводе с общего режима в колонию поселение по отбытии 1/4 части срока наказания назначенного судом. Но смысл в этом будет, только если она не будет систематически нарушать режим, вести себя примерно, работать. То есть при положительном поведении во время отбывания наказаниям», — добавил Ивлев.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

При этом управляющий партнер юридической фирмы «ГК ЛИГАЛ» не исключил, что женщина не будет подлежать уголовной ответственности по причине невменяемости и ее направят в психиатрический стационар.

12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова. Потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинение, однако тогда в ходе допроса она не признала свою вину в убийстве сына. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.

На следующий день, 15 июля, стало известно, что обвиняемая всё-таки признала вину.

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