Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Жительница Перми, которая оставила чемодан с телом своего девятилетнего сына, полностью признала вину в убийстве мальчика. Об этом 15 июля сообщает следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.
«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — говорится в Telegram-канале ведомства.
12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова. Потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном.
Женщину задержали. Ей предъявили обвинение, однако тогда в ходе допроса она не признала свою вину в убийстве сына. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.