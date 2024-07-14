Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Пермскому краю предъявило обвинение женщине, подозреваемой в убийстве собственного сына, тело которого было найдено в чемодане. Об этом 14 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ночь на 12 июля обвиняемая задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. С целью сокрытия следов она положила тело сына в чемодан, после чего поставила его к мусорному контейнеру на улице.

В ходе допроса следователями подозреваемая не признала вину. Следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу.

12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело. Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова. Потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном.