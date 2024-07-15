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В Перми арестовали обвиняемую в убийстве ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Перми арестовали женщину, которая обвиняется в убийстве малолетнего ребенка. Об этом 15 июля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Согласно данным следствия, в ночь на 12 июля обвиняемая, находясь в квартире вместе с ребенком, совершила убийство путем удушения. Кроме того, женщина нанесла в область тела несовершеннолетнего колото-резаные ранения. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам.

Женщина признала свою вину в ходе допросов. Она также подробно рассказала правоохранительным органам об обстоятельствах совершенного ею преступления.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова. Потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинение, свою вину обвиняемая признала. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.

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