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Аналитики спрогнозировали рост фондового рынка США после покушения на Трампа

CNBC: американские акции покажут краткосрочный рост после покушения на Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американские акции может ожидать краткосрочный рост после неудавшегося покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 15 июля сообщило издание CNBC со ссылкой на аналитиков.

«Если события субботы что-то значат, так это укрепляют шансы Дональда Трампа на победу на выборах в ноябре. Думаю, именно на это отреагировали рынки», — приводятся слова одного из экспертов.

Отмечается, что на фоне покушения на американском рынке уже выросли фьючерсы, поскольку инвесторы с «относительным оптимизмом» отреагировали на прогнозы о повышении вероятности переизбрания экс-главы Белого дома.

Также зафиксирована положительная динамика рынка криптовалюты, которую аналитики объясняют надеждами на более позитивную ситуацию для цифрового актива, если Трамп снова возглавит страну.

При этом влияние указанных событий на рынки вряд ли продлится долго и может исчезнуть в течение пары дней, считают эксперты. Кроме того, часть из них предполагает, что возможное президентство Трампа может плохо отразиться на рынках из-за его протекционистской позиции.

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Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что после покушения на Трампа биткоин поднялся в цене выше $60 тыс., поскольку мнение о переходе бывшего президента США в безусловные фавориты предвыборной гонки является хорошей новостью для сектора цифровых активов. По его словам, спрос на риск заметно увеличился и это позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. По его распоряжению секретная служба США усилила охрану Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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