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Аналитик рассказал о росте стоимости биткоина из-за покушения на Трампа

Аналитик Антонов: биткоин поднялся на фоне новостей о покушении на Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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Криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа в минувшие выходные. Так, биткоин поднялся в цене выше $60 тыс. Спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре. Об этом в понедельник, 15 июля, «Известиям» сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Высказываются мнения, что после происшествия Трамп становится безусловным фаворитом президентской гонки. Для сектора цифровых активов это очень хорошая новость, отметил эксперт.

«Пятничная статистика из США вышла смешанной. Индекс цен производителей увеличился на 0,2% в сопоставлении от месяца к месяцу за июнь при том, что в мае он был нулевым. В годовом исчислении показатель укрепился на 2,6% после майского роста в 2,4%. Тот факт, что инфляция в производстве несколько оживилась, может обеспокоить Федеральную резервную систему США. В фокусе ФРС находится борьба с ценовым давлением. Для этого процентные ставки держатся высоко уже продолжительное время. Если какие-то из основных инфляционных отчетов будут указывать на сокращение эффективность работы ФРС по сдерживанию инфляции, ставку придется держать заградительной еще какое-то время», — сказал он.

Однако пока основной рыночный сценарий заключается в том, что Федрезерв пойдет на снижение ставки на заседании в сентябре. Вероятность этого оценивается инвесторами примерно в 90%, указал Антонов.

«Биткоин может двигаться к $63 000, что станет промежуточной целью на пути к краткосрочному росту до $65 000. Трендовая линия роста проходит по $71 997. До нее всё еще очень далеко, но вероятность достижения этой области достаточно высокая», — заключил специалист.

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Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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