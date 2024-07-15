Стрелявший в Трампа Крукс снимался в рекламе инвесткомпании BlackRock

Инвестиционная компания BlackRock сообщила, что стрелявший 13 июля в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс снимался в ее рекламной кампании. Об этом 15 июля сообщает агентство Bloomberg.

Крукс был одним из нескольких студентов, которые появились на заднем плане рекламы в 2022 году. Участие студентов в рекламе инвестиционного гиганта было бесплатным.

Рекламный ролик сняли в средней школе Bethel Park, которую Крукс окончил в 2022 году. Также в съемках участвовал один из преподавателей.

Содержание рекламы в BlackRock не раскрыли, но заявили, что кадры предоставят властям и их изымут из трансляций.

«Покушение на бывшего президента Трампа отвратительно. Мы благодарны, что бывший президент Трамп не получил серьезных ранений, и думаем обо всех невинных свидетелях и жертвах этого ужасного акта, особенно о человеке, который был убит», — говорится в заявлении инвестгиганта.

Нападение на Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб нынешнего американского лидера США Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в США нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

14 июля губернатор Пенсильвании Джош Шапиро на пресс-конференции подтвердил, что при стрельбе на митинге Трампа погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. Мужчине было 50 лет, он закрыл от выстрелов своим телом дочерей и жену.

Позднее, 15 июля, телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Батлер Майкла Слупа сообщил, что полицейский заметил стрелявшего в Трампа незадолго до выстрелов. Правоохранители получили сообщения о подозрительном человеке и отправились на его поиски. В какой-то момент один из них заметил мужчину на крыше здания, было принято решение забраться на нее и осмотреть.