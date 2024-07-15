Многие люди на Украине понимают бессмысленность конфликта с Россией, кроме президента страны Владимира Зеленского, который продолжает военные действия ради собственной выгоды. Об этом 15 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в соцсетях, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.

По словам Мингалева, Сырский, как военачальник, прекрасно понимает, что положение ВСУ на грани катастрофы

«Сколько эта агония продлится? К чему это приведет? Это приведет к уничтожению населения. Однако Зеленскому выгодно продолжение конфликта. Человек нелегитимен. Соответственно, сразу после окончания конфликта его власть исчезнет, а его ждут уголовные преследования, потому что он преступник. Он прекрасно понимает, что эта агония нужна ему лишь для того, чтобы сохранить свою власть и подготовить какой-либо плацдарм, чтобы можно было исчезнуть, но исчезнуть не просто, а исчезнуть с большими деньгами. <…> На Украине уже очень многие понимают, что продолжение конфликта — это дальнейшее уничтожение народа, инфраструктуры, экономики и всего энергетического цикла», — сказал эксперт.

В конце июня газета The Guardian сообщила о растущем желании украинцев покинуть страну из-за мобилизации. По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

Начальник отдела организации пограничного контроля украинской пограничной службы Игорь Матвийчук сказал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в европейские страны. По его словам, большую часть уклонистов пограничники задерживают. Для нарушителей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа, а организаторы незаконных схем выезда из страны несут уголовную ответственность.

4 июля политолог, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил «Известиям», что украинцы стараются всеми способами избежать попадания на фронт, они понимают, что Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, тянет Украину к «полной погибели».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.