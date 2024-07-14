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В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию

Безуглая: главком ВСУ Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Об этом 14 июля сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена) депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала она.

По ее словам, Сырский не верит в победу над российской армией, а также искренне считает, что это невозможно. Кроме того, он принял решение о ротации командиров некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения, в результате чего оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке была прервана.

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28 июня Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых. Позже, 30 июня, она сообщила в Telegram-канале, что подала заявление в госбюро расследований на Сырского за то, что тот якобы дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне. 1 июля она заявила, что генералы ВСУ отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций «для галочки».

При этом Безуглая неоднократно выступала с критикой в отношении командования ВСУ. Так, в конце ноября прошлого года она заявила, что действующий на тот момент главком украинской армии Валерий Залужный должен подать в отставку. Депутат выразила мнение, что ему следует сделать это, так как он не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год. В качестве кандидатов на эту должность она предложила начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и генерала-полковника Александра Сырского, который в итоге стал главнокомандующим ВСУ.

После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в раде угрозой безопасности страны. В январе текущего года она написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа», объяснив это тем, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину».

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