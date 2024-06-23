На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов

Каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в европейские страны. Об этом 22 июня заявил начальник отдела организации пограничного контроля украинской пограничной службы Игорь Матвийчук.

«Ежедневно более сотни человек пытаются уехать с Украины. Это если взять весь участок западной и южной границы. Это те, кто пытается нелегально покинуть страну как через пункты пропуска, так и через необорудованные участки границы знаменитыми схемами», — приводит его слова информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большую часть уклонистов пограничники задерживают — для нарушителей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа. При этом организаторы незаконных схем выезда из страны несут уголовную ответственность, добавил Матвийчук.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что на Украине граждане не выходят из домов, боясь быть мобилизованными. Один из таких, 45-летний киевлянин Владислав, перестал ездить в центр города, чтобы избежать проверки документов. После он перестал посещать спортзал из-за дежурящих в его районе патрулей.

В настоящий момент на Украине фиксируется множество нарушений при мобилизации. Часто сообщается о попытках молодых людей призывного возраста сбежать из страны или избежать призыва иными способами. Так, 17 июня в Одессе 18-летний уклонист ограбил женщину в надежде получить судимость и избежать вступления в украинские войска. До этого, 15 июня, пограничники применили оружие для задержания четверых уклонистов, которые хотели сбежать в Венгрию.

18 июня экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в интервью «Известиям», что Киев может снизить возраст мобилизации до 18 лет ради увеличения численности ВСУ. По его оценке, у президента страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в два раз увеличился призыв в армию за счет нового закона, поскольку людям негде спрятаться.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.