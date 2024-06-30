The Guardian сообщила о растущем желании украинцев покинуть страну из-за мобилизации

На Украине всё больше мужчин бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом 29 июня сообщила газета The Guardian.

По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

«Никогда не думал уезжать, пока не были введены законы о мобилизации. <…> Я хочу уехать из страны. Мой разум больше не может быть заперт здесь», — поделился с газетой 31-летний фотограф из Харькова, который был вынужден неделями скрываться в своей квартире от призыва.

Мужчина сообщил, что сбежавшие из страны друзья поделились с ним контактами людей, которые обещали за €8 тыс. помочь ему с побегом. Он сомневается в их надежности, однако не видит других вариантов.

Еще один мужчина рассказал, что ему предлагали два пути побега — по поддельному паспорту или притворившись художником (им иногда разрешается выезжать из страны).

«Путь становится всё труднее, а пограничники всё меньше стремятся брать взятки», — сказал он.

The Guardian напомнила, что еще до последней волны мобилизации более 20 тыс. человек покинули страну, чтобы избежать службы, некоторые из них плавали и тонули при попытке пересечь границу Украины с Румынией.

Ранее, 25 июня, на Украине сообщили о задержании 100 пытавшихся сбежать из страны уклонистов. Отмечается, что в состав группы, которая помогала уклонистам, входил и правоохранитель, который давал советы водителям, как объезжать блокпосты по пути к границе. За свои услуги организаторы брали от $5 тыс. до $18 тыс., а на партии в 100 человек планировали заработать $1 млн.

Начальник отдела организации пограничного контроля украинской пограничной службы Игорь Матвийчук 23 июня сообщил, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в европейские страны. По его словам, большую часть уклонистов пограничники задерживают. Для нарушителей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа, а организаторы незаконных схем выезда из страны несут уголовную ответственность.

До этого, 21 июня, сообщалось, что на Украине граждане не выходят из домов, боясь быть мобилизованными. Один из таких, 45-летний киевлянин Владислав, перестал ездить в центр города, чтобы избежать проверки документов. После он перестал посещать спортзал из-за дежурящих в его районе патрулей.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.