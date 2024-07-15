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Столтенберг отверг инициативу Польши сбивать ракеты над Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил 14 июля, отвечая на вопрос журналиста в эфире украинского телемарафона.

«Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью конфликта», — цитирует слова Столтенберга украинское издание «Страна.ua».

Однако генсек заявил, что альянс продолжит наращивать поддержку Украины, в том числе в плане укрепления систем противовоздушной обороны (ПВО) страны.

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Не все в Варшаве согласны стать мишенью

8 июля в Варшаве Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск. Отмечалось, что оно предусматривает возможность перехвата Польшей ракет в украинском воздушном пространстве.

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты.

Однако глава МИД Польши Радослав Сикорский 13 июля заявил, что слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о возможности сбивать ракеты над территорией Украины пока являются лишь идеей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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