Столтенберг отверг инициативу Польши сбивать ракеты над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил 14 июля, отвечая на вопрос журналиста в эфире украинского телемарафона.
«Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью конфликта», — цитирует слова Столтенберга украинское издание «Страна.ua».
Однако генсек заявил, что альянс продолжит наращивать поддержку Украины, в том числе в плане укрепления систем противовоздушной обороны (ПВО) страны.
8 июля в Варшаве Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск. Отмечалось, что оно предусматривает возможность перехвата Польшей ракет в украинском воздушном пространстве.
После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты.
Однако глава МИД Польши Радослав Сикорский 13 июля заявил, что слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о возможности сбивать ракеты над территорией Украины пока являются лишь идеей.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.