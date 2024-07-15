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Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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По итогам июня текущего года количество туристических поездок россиян в Таиланд и Китай возросло на 82% и на 85% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом 15 июля сообщают аналитики сервиса для путешествий МТС Travel.

Несмотря на растущую популярность азиатских стран, Турция остается главным зарубежным направлением для летних отпусков среди жителей России. К июлю на это направление приходится 28% от поездок за границу в целом и почти половина от поездок в дальнее зарубежье.

На втором месте среди популярных направлений для путешествий летом находится Республика Беларусь, которая занимает 10% от общего числа поездок россиян за границу. На третьем и четвертом месте с долей 7% расположились Абхазия и Казахстан. Пятерку самых востребованных направлений в начале лета закрывает Китай: на эту страну приходится до 5% от всех зарубежных путешествий.

Кроме того, в топ-10 вошли такие направления, как Египет ― 4%, а также Грузия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд ― на каждую из этих стран приходится по 3% от турпотока из России.

«Каждая 10-я поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию ― каждая из стран внесла по 1% в общий турпоток за рубеж в начале лета 2024 года», ― сообщили аналитики.

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Ранее, 2 июля, Минэкономразвития сообщило «Известиям», что число российских туристов в странах БРИКС по итогам года составило 3,7 млн человек, что выше допандемийного 2019 года на 200 тыс. поездок. Сейчас в это международное объединение входят девять стран — Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. И лидерами по популярности среди российских туристов стали Объединенные Арабские Эмираты — туда россияне совершили более 1,66 млн поездок.

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