Трамп рассказал о переписанной речи для съезда республиканцев после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье, 14 июля, заявил, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения на митинге в Пенсильвании, сделав акцент на «призыв к единству», а не на критике действующего президента США Джо Байдена.

«Речь, с которой я планировал выступать в четверг, должна была стать просто невероятной <...> Если бы [покушения] не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвященная главным образом политике президента Джо Байдена», — сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

Он добавил, что в своей новой речи он планирует продемонстрировать, что покушение полностью изменило его предвыборную кампанию.

«Это шанс объединить страну. Мне был дан этот шанс», — заключил Трамп.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-глава Белого дома, в свою очередь, рассказал, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.