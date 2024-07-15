Самолет Ил-76 направили к месту лесного пожара под Новороссийском

Самолет Ил-76 МЧС РФ был направлен в район хутора Дюрсо под Новороссийском для тушения крупного лесного пожара. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», ― сказано в Telegram-канале министерства.

Кроме того, в тушении будут задействованы еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Они прибудут к месту происшествия к утру. До этого в ликвидации пожара участвовали два вертолета этой же модели, а также Ми-8, однако последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу.

«Всего в борьбе с огнем задействованы больше 250 человек ― это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры», ― сказано в заявлении оперативного штаба.

Также в ведомстве сообщили, что в район ЧС ночью 15 июля была направлена аэромобильная группировка управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся накануне. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Также 14 июля сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Всего более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз в села Глебовское и Абрау-Дюрсо. Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га, один человек в результате пожара пострадал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела.