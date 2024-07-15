Снайпер группировки «Днепр» рассказал о боевой работе на ореховском направлении

На ореховском направлении в Запорожской области снайперы группировки войск «Днепр» уничтожают живую силу и тяжелые квадрокоптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, снайпер из 19-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожил боевика ВСУ в тот момент, когда тот оборудовал фортификационные сооружения. Минобороны 15 июля показало фрагмент боевой работы.

«Благо наши разведчики с неба на «птичке» (беспилотнике — Ред.) увидели противника. Противник пытался окопаться в соседней лесополке (лесополосе. — Ред.), чтобы установить огневую точку. Поэтому выдвинулся и я. Огневым воздействием я противника уничтожил. Теперь они там не скоро появятся», — прокомментировал боевую работу снайпер с позывным Охотник.

Военный пояснил, что противник боится снайперского огня и поэтому применяет большое количество квадрокоптеров, чтобы вычислить позиции российских снайперов. Поэтому военнослужащие ВС РФ максимально скрытно и оперативно выдвигаются на огневую позицию, производят выстрел и быстро покидают место.

Еще вариант — оборудовать позицию в блиндаже и с нее, из тени, стрелять, чтобы не было видно даже следа. При этом российским снайперам удается поражать не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны, сообщили в оборонном ведомстве.

11 июля российские снайперы группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как проходят их боевые будни. Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

До этого, 19 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, что снайперы ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО. Командир отделения снайперов с позывным Вулкан объяснил, что в основном их целями являются пехота и наблюдатели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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