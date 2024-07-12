Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о стремлении Турции стать полноправным членом ШОС
Общество
Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару до +31 градуса 12 июля
Общество
Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок
Мир
В СМИ рассказали о бесполезности танков Abrams для ВСУ
Мир
Псаки назвала Камалу Харрис лучшей альтернативой Байдену
Мир
В Германии отреагировали на новость о покушении на гендиректора Rheinmetall
Общество
Автодилеры попросили правительство сделать обязательной фиксацию пробега авто в ЭПТС
Мир
Совет НАТО – Украина подтвердил условия вступления страны в альянс
Общество
ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС
Мир
Кирби заявил об обсуждении США с Украиной условий использования американского оружия
Общество
В России могут ввести наказание за скрученный автопробег
Общество
Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей
Общество
Захарова прокомментировала заявления Киева о полярности русского языка на Украине
Политика
Постпред РФ заявил о доказательствах поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS
Армия
Штурмгруппы майора Валеева выбили ВСУ с позиций и закрепились на новых рубежах
Армия
ВКС РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии
Политика
Путин назвал хорошей идеей создание в Петербурге школы управления НКО
Сюжет:

Российские снайперы рассказали детали своей работы в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские снайперы группировки войск «Центр» прикрывают пехоту в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащие ВС РФ рассказали «Известия» в четверг, 11 июля, о том, как проходят их боевые будни.

Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

«В Кременной мы стояли, работали, штурм был. Пехотинцы пошли на штурм, а мы, как снайперы, прикрываем пехотинцев. И к нам по рации вышли и сказали, что впереди наткнулись на врага и не могут пройти лесополосу. От этой лесополосы до следующей стоят, потому что там работает пулеметчик. Попросили снять», — поделился Мажор.

Продвигаться к цели необходимо было незаметно. Российские бойцы выжидали удобный момент, когда противник отвлечется на свою работу, после чего быстро сняли вражеского пулеметчика.

По словам снайпера с позывным Дербент, их работа сопряжена с большим количеством сложностей, однако те, кто действительно «болеют» ею, добиваются победы. Одна из главных трудностей, по его словам, в долгом ожидании цели.

«На третьи сутки мы выдвинулись на позиции, информацию собираю сначала, а потом уже подготовлю позицию. И сидели мы, ждали. А когда штурм начинается, в это время они (ВСУ) из нор повылазят, и их начинают отрабатывать. Остальное время их бьет наша артиллерия. Преимущественно, они в норах сидят. И вот в один день, он (солдат ВСУ) вышел с напарником. Слышу – стреляет. Напарник успел скрыться, а тому не повезло», — рассказал военнослужащий.

Противника снайпер ликвидировал на расстоянии в 750 м. Дербент продемонстрировал трофейное оружие, которое удалось захватить: винтовки UAR-10 и Savage 110 BA. По словам военного, к боеприпасам они обе достаточно капризны.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки

До этого, 19 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, что снайперы ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО. Командир отделения снайперов с позывным Вулкан объяснил, что в основном их целями являются пехота и наблюдатели.

21 мая снайперы ВС РФ уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке. Снайперы также рассказали, что работают не только с позиций, но и вплотную со штурмовиками. Они точно так же могут оперативно работать, все соответствующее вооружение у них есть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024