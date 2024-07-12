Российские снайперы рассказали детали своей работы в зоне СВО

Российские снайперы группировки войск «Центр» прикрывают пехоту в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащие ВС РФ рассказали «Известия» в четверг, 11 июля, о том, как проходят их боевые будни.

Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

«В Кременной мы стояли, работали, штурм был. Пехотинцы пошли на штурм, а мы, как снайперы, прикрываем пехотинцев. И к нам по рации вышли и сказали, что впереди наткнулись на врага и не могут пройти лесополосу. От этой лесополосы до следующей стоят, потому что там работает пулеметчик. Попросили снять», — поделился Мажор.

Продвигаться к цели необходимо было незаметно. Российские бойцы выжидали удобный момент, когда противник отвлечется на свою работу, после чего быстро сняли вражеского пулеметчика.

По словам снайпера с позывным Дербент, их работа сопряжена с большим количеством сложностей, однако те, кто действительно «болеют» ею, добиваются победы. Одна из главных трудностей, по его словам, в долгом ожидании цели.

«На третьи сутки мы выдвинулись на позиции, информацию собираю сначала, а потом уже подготовлю позицию. И сидели мы, ждали. А когда штурм начинается, в это время они (ВСУ) из нор повылазят, и их начинают отрабатывать. Остальное время их бьет наша артиллерия. Преимущественно, они в норах сидят. И вот в один день, он (солдат ВСУ) вышел с напарником. Слышу – стреляет. Напарник успел скрыться, а тому не повезло», — рассказал военнослужащий.

Противника снайпер ликвидировал на расстоянии в 750 м. Дербент продемонстрировал трофейное оружие, которое удалось захватить: винтовки UAR-10 и Savage 110 BA. По словам военного, к боеприпасам они обе достаточно капризны.

До этого, 19 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, что снайперы ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО. Командир отделения снайперов с позывным Вулкан объяснил, что в основном их целями являются пехота и наблюдатели.

21 мая снайперы ВС РФ уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке. Снайперы также рассказали, что работают не только с позиций, но и вплотную со штурмовиками. Они точно так же могут оперативно работать, все соответствующее вооружение у них есть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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