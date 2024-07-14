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СМИ узнали подробности об оружии, из которого стреляли в Трампа

ABC News: стрелявший в Трампа использовал оружие отца
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Огнестрельное оружие, которое использовал подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, было куплено законно. Об этом 14 июля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По его данным, обнаруженную на месте покушения полуавтоматическую винтовку AR-15 купил отец подозреваемого. Такие данные показала оперативная проверка.

Покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Власти также обнаружили подозрительные предметы внутри автомобиля подозреваемого, припаркованного возле места, где проходил митинг Трампа. Для расследования были вызваны специалисты по взрывчатым веществам и другие эксперты.

По данным издания, Крукс находился на крыше здания на расстоянии около 140 м от места, где выступал бывший глава Белого дома. Он был ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Нападение на Трампа произошло днем 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.

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