СМИ узнали подробности об оружии, из которого стреляли в Трампа

Огнестрельное оружие, которое использовал подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, было куплено законно. Об этом 14 июля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По его данным, обнаруженную на месте покушения полуавтоматическую винтовку AR-15 купил отец подозреваемого. Такие данные показала оперативная проверка.

Покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Власти также обнаружили подозрительные предметы внутри автомобиля подозреваемого, припаркованного возле места, где проходил митинг Трампа. Для расследования были вызваны специалисты по взрывчатым веществам и другие эксперты.

По данным издания, Крукс находился на крыше здания на расстоянии около 140 м от места, где выступал бывший глава Белого дома. Он был ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Нападение на Трампа произошло днем 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.