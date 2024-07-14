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WSJ узнала о взрывных устройствах в машине подозреваемого в покушении на Трампа

WSJ: взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Взрывные устройства обнаружили в машине подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса. Об этом 14 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники следствия.

Машина подозреваемого была припаркована неподалеку от места проведения митинга.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.

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