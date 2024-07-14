Итальянский журналист подаст в суд из-за ложного обвинения в покушении на Трампа

Итальянский спортивный журналист Марко Виоли сообщил, что намерен обратиться в суд после того, как в соцсетях его заподозрили в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 14 июля написало агентство Reuters.

«По данным департамента полиции Батлера, стрелявший в Трампа был арестован на месте происшествия и опознан как <Марк Вайолетс>, член Антифа», — говорится в широко разошедшемся в X (бывш. Twitter) сообщении.

Пост сопровождался фотографией Виоли — редактора сайта болельщиков итальянского футбольного клуба AS Roma.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этой ситуации», — написал журналист в своем Instagram (принадлежат компании Meta, запрещен в РФ), посетовав на то, что его разбудили посреди ночи уведомления Instagram и X, вызванные публикацией с ним.

В распространении сообщения Виоли обвинил двух итальянцев-пользователей X. Он планирует сообщить полиции о них и СМИ, распространявших эту информацию.

Журналист также рассказал, что он был мишенью этих пользователей на протяжении не одного года, и что против них уже возбуждено уголовное дело.

«Я прошу оставить меня в покое, я был жертвой этого [преследования] с 2018 года», — заключил он.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.