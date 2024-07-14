В Курской области загорелась телевышка после атаки беспилотника ВСУ

В городе Судже Курской области в результате атаки беспилотника украинской армии загорелась телевышка. Об этом 14 июля сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее, 9 июля, в результате удара беспилотника в Судже произошел пожар на подстанции маслодельного комбината. Никто из работников предприятия не пострадал.

В тот же день Смирнов сообщал о пожарах на двух АЗС в Судже из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили в Курской области четыре украинских беспилотника самолетного типа.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.