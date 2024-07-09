Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА в Курской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Курской области. Об этом 9 июля сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Благодарю за защиту!» — написал он в своем Telegram-канале.

Также глава региона напомнил, что не следует приближаться к обломкам ракет и трогать их, так как они могут причинить вред.

В ночь на 9 июля атаке дронов подверглась также Ростовская область. Как заявил губернатор Василий Голубев, несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в ночь на вторник были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.