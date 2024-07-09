В Курской области загорелась подстанция маслодельного комбината после атаки ВСУ

Пожар произошел на подстанции маслодельного комбината в Судже Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар. Никто из работников предприятия не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

В данный момент возгорание ликвидируют пожарные, уточнил врио губернатора.

Ранее в этот день Смирнов также сообщал о пожарах на двух АЗС в Судже из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили в Курской области четыре украинских беспилотника самолетного типа.

До этого, 6 июля, средства ПВО сбили над регионом семь дронов ВСУ. Позже в результате атак украинских боевиков был ранен водитель грузовика, а также повреждена линия электропередачи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.