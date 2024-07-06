Линия электропередачи повреждена в селе Курской области из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области в селе Гоптаровка была повреждена линия электропередачи. Об этом 6 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В результате обстрела в селе Гоптаровка была повреждена линия электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Смирнова, вблизи села Гончаровка Суджанского района коптер ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего водитель машины был ранен. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу, где ему оказали медпомощь.

Врио губернатора Курской области подчеркнул, что украинские боевики в течение дня не один раз обстреливали село Гоптаровка Беловского района, село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, а также поселки Политотдельский, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Кульбаки и деревню Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района.

Он отметил, что при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах в течение дня было ликвидировано и обезврежено пять дронов ВСУ.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.