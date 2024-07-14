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Генсек НАТО Столтенберг осудил покушение на Трампа

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июля осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа и заявил, что он шокирован произошедшим.

«Я шокирован покушением на экс-президента США Трампа. Желаю ему скорейшего выздоровления, мои мысли с теми, кого это затронуло. Я осуждаю это нападение», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Он подчеркнул, что политическому насилию нет места в демократических странах, а союзники по НАТО «остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности».

Покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Что известно к этому часу

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В ФБР заявили, что установили личность, причастную к преступлению, — это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие. Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

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