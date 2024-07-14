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Эрдоган призвал к максимально эффективному расследованию покушения на Трампа

Эрдоган: виновные в покушении на Трампа должны быть наказаны в ближайшие сроки
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Фото: AP/Matt Rourke
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил осуждение в связи с покушением на экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом глава государства 14 июля написал в соцсети X.

«Полагаю, что расследование нападения будет проведено максимально эффективным образом, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, чтобы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность», — высказался он.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать дружественный и союзный народ США.

Председатель КНР Си Цзиньпин также выразил соболезнования в связи со случившимся. МИД Китая сообщил, что Пекин наблюдает за развитием ситуации.

Слова поддержки Трампу выразили и американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Выстрелы произошли на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В ФБР заявили, что установили личность, причастную к преступлению, — это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.

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