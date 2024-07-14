Небо родного города напавшего на Трампа закрыли для перелетов

Воздушное пространство над городом Бетел-Парк в штате Филадельфия, откуда родом стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, закрыли для перелетов. Об этом 14 июля сообщил телеканал ABC News.

«Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло воздушное пространство над Бетел-Парком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это было сделано по особым соображениям безопасности.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. ФБР заявило, что к преступлению причастен 20-летний Томас Мэтью Крукс. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.