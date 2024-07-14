Очевидец покушения на Трампа предупреждал полицию о вооруженном человеке

Полицейские, которые присутствовали на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, проигнорировали предупреждение о человеке с огнестрельным оружием неподалеку. Об этом сообщил один из сторонников республиканца в беседе с телеканалом BBC News в субботу, 13 июля.

Мужчина рассказал журналисту, что он увидел на крыше одного из близлежащих домов человека с оружием. Тот полз по крыше и пытался скрыться от посторонних глаз. Собеседник телеканала разыскал представителей полиции и указал им на подозрительного человека, однако правоохранители не приняли никаких мер.

«Почему они не убрали Трампа со сцены? Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — сообщил он.

При этом мужчина предположил, что, возможно, полицейские просто не заметили человека на крыше.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Его выступление транслировалось в прямом эфире. Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Сам злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.