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СМИ назвали размещение США Tomahawk в Европе сигналом России

BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России
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Фото: Global Look Press/U.S.Navy
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Планы США по размещению дальнобойных ракет Tomahawk в Европе стали сигналом России, посылаемым ей на фоне отставания стран Запада в сфере ядерного оружия. Об этом говорится в статье Berliner Zeitung, опубликованной 11 июля.

В беседе с изданием военный эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер отметил, что в ядерной тактико-оперативной области Запад отстает от России, поэтому не стоит удивляться намерению Вашингтона разместить Tomahawk в Европе.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — отмечается в публикации.

Как добавил офицер австрийской армии Маркус Райснер, НАТО неслучайно объявила о предстоящем размещении вооружений в Европе.

По его мнению, Запад хочет расставить акцент в информационном пространстве, в котором россияне всё больше доминируют ввиду продолжающейся спецоперации на Украине, уточняет «Газета.Ru».

«Это дальнейшее усиление эскалации», — заключил эксперт.

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О том, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что ответ России на это будет жестким и адекватным.

Со своей стороны, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе, и отметил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе».

При этом немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт указала на то, что планы США по размещению ракет в Германии являются безумием. По ее словам, такой шаг не только не повышает безопасность страны, а наоборот — в результате Германия может стать театром военных действий.

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