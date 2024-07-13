Суд прекратил дело против актера Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве

Дело о непредумышленном убийстве против актера Алека Болдуина прекращено из-за сокрытия улик стороной обвинения. Через три дня после начала судебного процесса в Нью-Мексико судья Мэри Марлоу Соммер вынесла решение, заслушав свидетельства адвокатов актера, сообщает 12 июля Reuters.

«У суда нет возможности исправить эту ошибку», — заявила она.

Во время оглашения решения суда актер не сдержал слез. Болдуин обнял жену Хиларию, которая присутствовала с ним на слушаниях, сестру Элизабет Кюхлер и адвокатов.

«Дело в отношении актера было предвзятым, поэтому судебное преследование мистера Болдуина прекращено. Если бы его признали виновным в непредумышленном убийстве, мистер Болдуин получил бы до 18 месяцев тюремного заключения», — пишет The New York Times.

Отмечается, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещдоками. В ходе слушаний адвокатская команда актера заявила, что офис шерифа Санта-Фе завладел боевыми патронами, которые были вещественными доказательствами по делу, но не упомянул о них в материалах расследования и не сообщил об их существовании адвокатам защиты.

Судья Соммер заявила, что подобное сокрытие доказательств было преднамеренным, поэтому «прекращение дела справедливо ради обеспечения целостности судебной системы и эффективного отправления правосудия».

Болдуин покинул зал суда с семьей и не стал разговаривать с журналистами.

9 июля The Hill опубликовала беседу со специалистом по оружию с 30-летним стажем Нилом Зоромски. Он заявил, что отказался от участия в съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, отметив плохую подготовку персонала и многочисленные нарушения на съемочной площадке.

29 июня стало известно, что судья Мэри Марлоу Соммер из Нью-Мексико в США отклонила ходатайство актера Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения в смертельной стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Причиной отказа послужили жалобы на то, что ключевые доказательства, а именно пистолет, участвовавший в смертельной стрельбе, были повреждены ФБР во время судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 31 января, Болдуин должен был снова предстать перед судом в штате Нью-Мексико по новому обвинению в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс. Однако он заявил суду о своей невиновности и решил лично не приходить на заседание суда.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе Болдуин использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

31 января 2023 года прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности. 20 февраля адвокаты актера добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии.