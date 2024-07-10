Специалист по оружию рассказал о нарушениях на съемках фильма «Ржавчина»

Специалист по оружию с 30-летним стажем Нил Зоромски отказался от участия в съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, отметив плохую подготовку персонала и многочисленные нарушения на съемочной площадке, пишет 9 июля The Hill.

У Болдуина было 10 дней на подготовку к вестерну, полному сцен стрельбы, хотя, по словам Зоромски, обычно на подготовку к такой работе требуется не менее пяти недель.

«Мы говорим о конце сентября, определенно о второй неделе сентября, и они говорили о начале 6 октября. Так что времени практически не было. Поэтому я почувствовал, что они вели себя крайне распущенно и довольно бесцеремонно, укрепляя эту позицию в команде», — сказал Зоромски.

По словам специалиста по оружию, он озвучил свои опасения, когда побывал на съемочной площадке и призвал привлечь больше специалистов по работе с оружием. С ним поначалу согласились, но потом передумали — штат сотрудников, которые участвовали в подготовке сцен с оружием, сократили в два раза, создатели фильма не давали съемочной команде выполнять свою работу на должном уровне, а также явно торопились со съемкой. Всё это привело к тому, что Зоромски отказался от участия в съемках, поучаствовать в которых был искренне рад, когда его пригласили.

29 июня стало известно, что судья Мэри Марлоу Соммер из Нью-Мексико в США отклонила ходатайство актера Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения в смертельной стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Причиной отказа послужили жалобы на то, что ключевые доказательства, а именно пистолет, участвовавший в смертельной стрельбе, были повреждены ФБР во время судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 31 января, Болдуин должен был снова предстать перед судом в штате Нью-Мексико по новому обвинению в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс. Однако он заявил суду о своей невиновности и решил лично не приходить на заседание суда.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе Болдуин использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

31 января 2023 года прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности. 20 февраля адвокаты актера добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии.

20 апреля адвокаты Болдуина заявили о снятии с актера всех обвинений. При этом прокуратура штата Нью-Мексико не стала снимать обвинения в непредумышленном убийстве с Ханны Гутьеррес-Рид — ответственной за оружие на съемках вестерна «Ржавчина». При этом представители защиты Гутьеррес-Рид заявили, что она не намерена признавать свою вину в суде. Они выразили надежду, что в конце процесса она будет реабилитирована, так же как Болдуин.