Прокуроры оставили в силе обвинение ответственной за оружие в фильме «Ржавчина»

Прокуратура штата Нью-Мексико не будет снимать обвинения с Ханны Гутьерес-Рид — ответственной за оружие на съемках вестерна «Ржавчина», где в результате стрельбы погиб оператор. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила The Washington Post.

Специальные прокуроры Кэри Морриси и Джейсон Льюис объявили о своем решении сохранить обвинение в непредумышленном убийстве, выдвинутое Ханне Гутьеррес-Рид, ответственной за оружие на съемочной площадке.

При этом представители защиты Рид заявили, что она не намерена признавать свою вину в суде. Они выразили надежду, что в конце процесса она будет реабилитирована также, как Болдуин, добавило Reuters.

Ранее в этот день стало известно, что все обвинения в гибели оператора Галины Хатчинс были сняты с актера Алека Болдуина. Отмечается, что его следующая явка в суд по этому делу была назначена на 3 мая, но актер уже отказался от права явиться на предварительное слушание.

1 апреля сообщалось, что ассистент режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора на съемках художественного фильма. Именно Холлс передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его «холодным», что на сленге кинематографистов обозначает оружие, заряженное холостыми патронами.

Однако в обойме пистолета остался один боевой патрон, который зарядила оружейник Ханна Гутьерес-Рид.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.