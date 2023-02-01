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Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис во вторник, 31 января, вынесла обвинительный приговор актеру Алеку Болдуину по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Согласно судебным документам, Болдуин допустил преступную небрежность при обращении с огнестрельным оружием. Если присяжные заседатели придут в выводу, что актер сознательно пренебрег мерами безопасности, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичное обвинение было предъявлено специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Как отметил следователь Роберт Шиллинг, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности.

Ожидается, что предварительные слушания по делу будут назначены в течение 60 дней.

Ранее, 20 января, президент Союза адвокатов России, доктор юридический наук Игорь Трунов в беседе с «Известиями» прокомментировал судебный процесс. Он выразил удивление в связи с тем, что дело о смертельном ранении Галины Хатчинс получило развитие так поздно, хотя вся необходимая информация была давно доступна.

До этого, в ноябре 2022 года Болдуин подал иск против некоторых участников съемочной группы фильма «Ржавчины». По мнению актера, халатное отношение отдельных членов команды к их непосредственным обязанностям стало главной причиной трагедии

В марте того же года артист также подал в суд на продюсеров картины. Он настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть Галины Хатчинс.

Трагический инцидент произошел 21 октября 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе, штат Нью-Мексико (США). По сюжету герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

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