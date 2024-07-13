Часть мундира: скандал с эстонской полицией безопасности вышел на международный уровень

Почти всесильная в Эстонии Полиция безопасности (КаПо) оказалась замешана в громком скандале. Мало того, что ее сотрудников заподозрили в ведении незаконной слежки, так они еще и занимались этим крайне непрофессионально и дали повод себя разоблачить. А потом скандал вышел на новый уровень, так как за КаПо вступилась глобальная социальная сеть, заблокировавшая распространение статьи с разоблачением злоупотреблений. Происходящее возмутило многих эстонцев, нашедших, что политическая полиция слишком уж активно сует свой нос в дела граждан страны. Подробности — в материале «Известий».

Бегство с вечеринки

Главными целями операций эстонской политической полиции остаются, конечно, представители местной русской общины, борющиеся за права соотечественников. Вот имена наиболее известных жертв КаПо, которых Полиция безопасности за последние три года упекла за решетку: правозащитник Сергей Середенко, оппозиционный политик Айво Петерсон, политические активисты Андрей Андронов и Дмитрий Роотси, журналисты Аллан Хантсом и Светлана Бурцева, университетский преподаватель Вячеслав Морозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Но это — люди известные, скрыть арест которых было практически невозможно. А ведь есть, судя по всему, и множество безвестных жертв. В апреле этого года гендиректор Полиции безопасности Марго Паллосон дал пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о «попытках России реализовать гибридные операции на эстонской территории». По его словам, 143 человека задержаны на сегодняшний день по подозрению в работе на РФ. Паллсон заверил, что все они предстанут перед судом. В связи с этим эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов подчеркивает, что до сих пор нигде в открытых источниках подобных цифр не звучало. Другими словами, в Эстонии налажена система скрытого террора — когда каких-то неизвестных широкой общественности бедняг сотнями бросают за решетку как «русских шпионов».

И вот на днях КаПо вляпалась в большой скандал. Началось всё с того, что в первых числах июля эстонский портал Err (являющийся структурным подразделением госкомпании «Эстонское национальное телерадиовещание) опубликовал статью об очень сомнительных делишках, проворачиваемых работниками КаПо. Суть сводилась к тому, что в марте прошлого года сотрудники политической полиции инкогнито заявились на вечеринку, организованную студенческой корпорацией «Сакала». Нужно понимать, что «Сакала», основанная при университете Тарту еще в 1909 году, сейчас объединяет 500 бывших и нынешних студентов всех эстонских вузов. Ее целями провозглашено укрепление национального патриотизма в среде учащихся, насаждение здорового образа жизни и поддержание связей между разными университетами.

Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

«Сакала» поощряет развитие неформальных отношений между своими членами и с этой целью регулярно устраивает для них вечеринки. Одна из них, состоявшаяся в Тарту 2 марта, рекламировалась так: «Напитки и закуски в неограниченном количестве». Среди участников оказались двое тридцатилетних мужчин, отметившиеся в гостевой книге, как Антон Меремяэ и Танель Сааге. Другие участники вечеринки рассказали, что, когда все сели пить пиво, Меремяэ и Сааге принялись расспрашивать присутствующих о некоторых членах «Сакала». Когда же самих Меремяэ и Сааге попросили рассказать о том, с какого они курса, те начали путаться и, по словам Каура, сами «не знали, какую специальность изучают». В конце концов, они сообщили, что изучают информационные технологии в университете Тарту, но находившийся тут же студент этого факультета заявил, что никогда таких людей в глаза не видел. Получилась неловкая сцена и Меремяэ с Сааге ушли с мероприятия, ни с кем не попрощавшись. «И тогда люди начали строить догадки о том, что это было», — вспоминает Каур.

Глупые оправдания

Некоторые участники вечеринки всерьез заинтересовались этим инцидентом и начали наводить справки. Имена Антон Меремяэ и Танель Сааге оказались вымышленными — во всяком случае, в списках эстонских вузов их не обнаружилось. Однако в интернете отыскалась видеозапись давней церемонии, на которой этим мужчинам вручают дипломы магистров юридического факультета тартусского вуза. На видео, правда, называли другие имена, но мужчины, несомненно, те же самые. Более того, выяснилось, что впоследствии они оба устроились на работу в КаПо.

Странный визит, возможно, был бы забыт, но два месяца спустя эстонские СМИ запестрели новостями о том, что полиция безопасности задержала предпринимателя Парвела Пруунсильда и вице-мэра Тарту Прийта Хумала. Оба оказались замешаны в уголовном деле, касавшемся давнего желания корпорации «Сакала» приобрести здание на улице Куперьянови в Тарту, принадлежавшее Национальному музею Эстонии. В прокуратуре утверждают, что Пруунсильд, используя свое личное знакомство с Хумала (они вместе учились), уговорил его, чтобы мэрия отказалась от имевшегося у нее преимущественного права покупки здания.

Парвел Пруунсильд — фигура интересная. Он — активный участник корпорации «Сакала» и одновременно крупный спонсор влиятельной оппозиционной националистической партии «Отечество». По оценке прокуратуры, Пруунсильд способствовал политической карьере Прийта Хумала, дав тому денег на избирательную компанию. Также утверждается, что Пруунсильд, являющийся акционером банка Bigbank, помог члену семьи Хумала получить там кредит. И теперь обоих обвиняют в коррупции и в незаконном вмешательстве в дела муниципалитета.

Фото: REUTERS/Konstantin Sednev

Сами Пруунсильд и Хумал, естественно, обвинения в свой адрес отрицают — и теперь их адвокаты пытаются использовать в интересах своих подзащитных рассказы о пивной вечеринке с участием сотрудников КаПо. По оценке защитника Пруунсильда Пауля Кереса, имело место ни что иное, как незаконная слежка за его клиентом. «Из доказательств следует, что двое сотрудников КаПо пришли на вечер корпорации «Сакала» и представились там вымышленными именами. Вероятно, они так поступили с целью сбора информации в рамках уголовного дела Парвела Пруунсильда», — сказал Керес в интервью Err. Адвокат утверждает, что «они сделали это по собственной инициативе и без необходимых разрешений, то есть незаконно». Доказательством этого утверждения служит, по словам Кереса, тот факт, что в обвинительном акте ни само посещение вечеринки агентами спецслужбы, ни какие-либо связанные с этим документы не упоминаются.

Комиссар КаПо Харрис Пуусепп вынужден был признать, что студенческую вечеринку действительно посетили двое его подчиненных — однако он уверяет, что «они пошли туда как обычные люди». По словам Пуусеппа, «они увидели объявление, подумали, что можно сходить и посмотреть, что там происходит, побыли там недолго и ушли». А вымышленными именами назвались, дескать, из привитой им привычки к конспирации. Однако Керес нашел такие объяснения несерьезными и сообщил, что, по его сведениям, сотрудник КаПо, представившийся Танелем Сааге, занимался расследованием по делу Пруунсильда.

Пуусепп это не отрицает, однако, продолжает настаивать, что «Сааге» посетил вечеринку просто из любви к развлечениям — поскольку там якобы не было никого, кто мог бы представлять интерес для следствия. Адвокат, однако, не пожелал отступиться от этой истории — настаивая, что если доказательства против его клиента получены незаконным путем, то они не могут быть использованы. Сотрудник прокуратуры Герд Раудсепп пообещал, что проанализирует подозрения Кереса. Затем генпрокурор Андрес Пармас заявил, что никакой несанкционированной слежки в рамках этого дела не было, добавив, впрочем, что «тот факт, что чиновники КаПо присутствовали на мероприятии корпорации «Сакала» и оказались уличены, не делает чести полиции безопасности».

Виртуальное прикрытие

Однако вскоре скандал вышел на совершенно новый уровень. Бывший вице-канцлер министерства обороны Эстонии Меэлис Ойдсалу обвинил сотрудников КаПо в пренебрежении нормами безопасности: они пришли на вечеринку, основной состав участников которой был моложе их на десять лет и не озаботились заранее придумать правдоподобную легенду. А потом сотрудники портала Err сообщили, что ссылку на опубликованную статью о возможной незаконной слежке, проведенной сотрудниками спецслужбы, начали блокировать в соцсетях. Соответствующие обвинения «Эстонское национальное телерадиовещение» выдвинуло в адрес компании Meta (признана в России экстремистской), управляющей социальной сетью Facebook (заблокирована в РФ).

Советник эстонского Госконтроля Тоомас Маттсон подтвердил, что стоит только вывесить в Facebook статью Err «Работники КаПо под чужими именами ходили на пивную вечеринку корпорации «Сакала» и были уличены», как через пару секунд приходит сообщение о ее удалении. «Указанный контент они квалифицировали как спам, а меня, в свою очередь, как распространителя нежелательного контента», — сообщил Маттсон. Аналогичный результат получил и редактор портала Err Майт Отс, пытавшийся вывесить статью на своей странице. Однако в КаПо, равно как и в пресс-службе правительства и департаменте защиты прав потребителей отрицают, что эти учреждения договорились с Meta о блокировке материала.

Эстонские полицейские Фото: REUTERS/DELFI/Hendrik Osula

В самой Meta от комментариев сначала отказались. Департамент защиты прав потребителей обратился к компании с просьбой разъяснить суть дела, но, как пояснила эксперт учреждения Грете Леэсманн, «у регуляторов социальных сетей есть право выбирать, какой контент будет допущен к распространению». Впрочем, она добавила, что «решения о блокировке должны быть обоснованными». Леэсманн не смогла ответить, когда в Meta соизволят предоставить объяснения по блокировке статьи. В конце концов, 11 июля там всё же сообщили, что имела место «техническая проблема» и она, мол, уже решена. Но этот ответ походил на издевательство, ибо новые попытки вывесить в Facebook ссылку на статью тоже оказались безуспешными.

Ситуация породила подозрения о том, что и Meta, и Facebook находятся под плотным контролем спецслужб стран НАТО — а эти учреждения стараются не допустить широкого распространения материалов, способных бросить на них тень. Причем такая блокировка осуществляется автоматически — для этой соцсети изначально неприемлемо размещение текстов, поднимающих завесу над тайной «кухней» спецслужб стран НАТО. Несколько экспертов этой сферы, анонимно поговорившие с Err, cообщили, что Meta использует для модерации контента искусственный интеллект. Соответственно, решение о блокировке статьи об эстонской полиции безопасности могло исходить именно от ИИ, поскольку КаПо, как спецслужба, может подпадать под какие-то «красные линии».

Российский политолог Максим Рева (уроженец Эстонии, хорошо разбирающийся в положении дел в этой стране) рассказал, что нынешний скандал, в котором замешана КаПо, его не удивляет.

Фото: Global Look Press/Michael Szönyi

«Они привыкли работать грубыми методами, особенно не скрываясь — и в этом заключен свой расчет: навести на людей страх, показать, кто в доме хозяин. Отсюда небрежное, зачастую, отношение к оперативной работе — дескать и так сойдет. Но в данном случае коса нашла на камень по той причине, что пострадавшими себя ощутили этнические эстонцы. Если бы пожаловались на незаконную слежку местные русские, все бы только посмеялись — надо же, эти «тиблы» (презрительное название русских в Эстонии. — авт.) пытаются качать права! Однако студенческая корпорация «Сакала» — это нечто совсем другое. Данная организация считается одним из «инкубаторов» эстонской элиты: выходцами из нее являются, в частности, нынешний министр иностранных дел страны Маргус Цахкна и депутат Европарламента Рихо Террас. Естественно, такие люди недовольны тем, что за ними следят, как за какими-то «тиблами». И именно поэтому скандал из-за незаконной слежки за членами «Сакала» подняло «Эстонское телерадиовещание», обслуживающее правящую элиту», — объясняет Рева.

Однако, как добавляет политолог, недовольство эстонских правящих элит натолкнулось на фактор, который им явно не по зубам: на интересы спецслужб НАТО. Они, конечно, оцениваются куда выше, чем задетое самолюбие некоторых, хоть и влиятельных в своей среде жителей заштатной страны альянса.