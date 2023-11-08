Пройденный КоАП: с полиции снимают полномочия наказывать за 46 видов нарушений

С МВД России снимут часть полномочий, связанных с составлением протоколов и рассмотрением дел по ряду административных правонарушений , выяснили «Известия». Соответствующий законопроект кабмин РФ внесет до 10 ноября в Госдуму. Документ уже одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности . Так, предполагается, что полиция больше не будет наказывать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, за оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, за охоту на медведей и рыбалку без разрешения, а также за самовольное подключение к нефтепроводам и так далее. В правительстве отмечают, что около 200 составов правонарушений, которые находятся в ведении МВД, уже контролируются иными надзорными органами .

Зачем нужен этот законопроект

Составление протоколов и возбуждение дел по некоторым административным правонарушениям предлагается исключить из полномочий МВД России. Речь идет о дублирующих функциях, которые также закреплены за контрольными органами (Росприроднадзор, Росреестр, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз и так далее). Такой законопроект кабинет министров до 10 ноября внесет в Госдуму, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина, которое он дал на пленарном заседании ПМЭФ, объясняют в аппарате. Тогда глава государства попросил правительство, Генпрокуратуру и МВД РФ закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В рамках подготовки законопроекта были проанализированы 663 состава административных правонарушений, которые администрирует полиция . Было установлено, что из них 197 составов связаны с нарушением обязательных требований к бизнесу, и их полиция администрирует параллельно с другими контрольными органами , — пояснили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что принятие законопроекта позволит снизить нагрузку как на бизнес, так и на правоохранителей . «Известия» обратились в МВД России с просьбой уточнить, сократится ли из-за этого численный состав полиции.

Чем больше не будет заниматься МВД

Согласно законопроекту, полицейские больше не будут наказывать за ряд правонарушений . Речь идет, например, о пользовании недрами без лицензии, самовольной застройке участков с полезными ископаемыми. Также полиция не станет штрафовать тех, кто самовольно занял земельный или лесной участок, водный объект, повредил системы водоснабжения и водоотведения.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В случае принятия законопроекта вне ведения МВД останется незаконная охота на копытных и медведей, а также вылов рыбы без разрешения, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Также из полномочий полиции планируют исключить случаи, когда в нарушение законодательства не приостанавливаются земляные, строительные, дорожные работы в случае обнаружения объекта культурного наследия.

Самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефте-, газопроводам, а также неразрешенное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов также исключаются из перечня правонарушений, за которые наказывает полиция. Это относится и к самовольному подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В этом же ряду: сокрытие или искажение экологической информации, допуск к эксплуатации самолета, морского судна, автомобиля, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают установленную норму. Согласно пояснительной записке, МВД больше не будет контролировать нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов, оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, а также правил организации и размещения торговых мест на розничных рынках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Что останется за полицией в любом случае

Всего законопроект правительства исключает из полномочий полиции 46 составов правонарушений как дублирующих. По остальным полномочиям полиции (151) необходима глубокая экспертиза , поскольку при простом исключении возникает угроза безопасности, добавили в аппарате Дмитрия Григоренко. Это связано с тем, что МВД имеет «больший ресурс по предотвращению правонарушений». Например, по противоправной вырубке леса. По этой причине сейчас нельзя исключить сразу все 197 дублирующих полномочий.

— Принято решение рассмотреть более внимательно составы на предмет разграничения полномочий . Предполагается, что возбуждать административные дела в отношении юрлиц в итоге смогут исключительно надзорные органы, — пояснили в аппарате.

При определении составов преступлений, которые в итоге остаются в ведении МВД, в кабмине исходили из того, что полицейские работают в круглосуточном режиме и обязаны в кратчайший срок прибыть на место правонарушения , а также вправе применять задержание и доставлять в отдел для составления протокола.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Кроме того, имеющейся штатной численности надзорных органов недостаточно для пресечения всех административных правонарушений, говорится в пояснительной записке к законопроекту . По этим причинам за полицией сохранили, например, полномочия по возбуждению административных дел за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, нарушение правил охраны водных объектов, незаконную рубку деревьев, вываливание отходов, управление судном в состоянии опьянения.

Законопроект также увеличивает до одного года срок давности правонарушений, за которые, в случае принятия законопроекта, уже не будет наказывать полиция. Сохранение действующих сроков (в 60 и 90 дней) «объективно не позволит привлечь правонарушителей к административной ответственности», отмечают в правительстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем