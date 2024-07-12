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В МИД ФРГ заявили о «большом ущербе» от председательства Венгрии в ЕС

МИД ФРГ: председательство Венгрии за 12 дней нанесло серьезный ущерб ЕС
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Фото: Global Look Press/Maria Breuer
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Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны 12 июля заявил, что председательство Венгрии в Евросоюзе «нанесло серьезный ущерб». Таким образом он раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за встречи с государственными лидерами по вопросам украинского кризиса.

«Сейчас наступил двенадцатый день [председательства], и это уже нанесло серьезный ущерб», — передает газета Die Zeit слова дипломата.

Он подчеркнул, что действия Орбана — исключительно «сольные усилия» Венгрии, которые Германия встречает с большим удивлением и скептицизмом. По словам Фишера, роль председателя Евросоюза заключается в налаживании честного посредничества именно между странами объединения, а за внешнеполитическое взаимодействие отвечают глава Евросовета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

При этом, как пишет газета Die Welt, планов у МИД Германии о лишении Венгрии председательства в ЕС нет, даже если это теоретически возможно.

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Также в этот день стало известно, что Орбана не пригласили выступить на открытии первой пленарной сессии Европарламента нового созыва на фоне его поездки в Москву.

Между тем накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что лидеры ЕС планируют совместно обратиться к Орбану с осуждением его визита в Россию. По информации Politico, европейские страны также могут бойкотировать встречи уровня министров, организованные Венгрией. Однако эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский указал на отсутствие у ЕС причин и реальных механизмов для наказания Орбана за визит.

Ранее, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. При этом Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Кроме того, венгерский политик провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-президентом США и кандидатом в главы государства Дональдом Трампом.

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