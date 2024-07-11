Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Страны Европейского союза (ЕС) могут бойкотировать встречи с министрами организации, которые организовала Венгрия, из-за недавнего визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию. Об этом в четверг, 11 июля, сообщило издание Politico.
В публикации отметили, что во время закрытой встречи 10 июля представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с критикой со стороны своих коллег. По словам источников Politico, в случае продолжения Орбаном своего курса у Будапешта могут быть «реальные последствия», такие как бойкоты неформальных встреч министров.
«Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом», — подчеркнули авторы материала.
Венгерский премьер с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине.
Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе и по Украине. Политолог Александр Коньков в беседе с «Известиями» 8 июля указал на то, что лидеры ЕС «вставляют палки в колеса» венгерскому премьеру в его стремлении урегулировать украинский конфликт. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, так как у него нет права говорить от лица всего Евросоюза.