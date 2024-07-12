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Орбана не пригласили выступить в Европарламенте после поездки в Москву

В Европарламенте исключили выступление Орбана, обвинив в неуважении к ЕС
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили выступить на предстоящем открытии первой пленарной сессии Европарламента нового созыва. Об этом 12 июля сообщила евродепутат от либеральной фракции «Обновляя Европу» Клара де Мело.

«Как вы обратили внимание, Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии», — сказала она на приуроченной к пленарной сессии пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Европарламента.

По словам Мело, Орбан не был приглашен, поскольку «не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз».

При этом по традиции лидер председательствующей в Совете ЕС страны, которой сейчас является Венгрия, обычно выступает перед депутатами европейского законодательного органа.

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Накануне венгерский дипломатический источник в Брюсселе сообщил «Известиям», что Орбан готовится выступить в Европарламенте два раза до конца года — в том числе на следующей неделе, чтобы представить свою программу. Точная дата не называлась, поскольку ее назначение зависит от самих депутатов.

Между тем в четверг газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что лидеры ЕС планируют совместно обратиться к Орбану с осуждением его визита в Россию. По информации Politico, европейские страны также могут бойкотировать встречи уровня министров, организованные Венгрией. Однако эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский указал на отсутствие у ЕС причин и реальных механизмов для наказания Орбана за визит.

Ранее, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. При этом Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

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