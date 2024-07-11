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Политолог оценил шансы Евросоюза наказать Орбана за визит в Москву

Офицеров-Бельский: ЕС не имеет механизмов для наказания Орбана за визит в Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Евросоюз (ЕС) не имеет механизмов для того, чтобы наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визит в Москву и встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением 11 июля с «Известиями» поделился старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Ранее в этот день издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что лидеры ЕС намерены выступить с единым обращением к Орбану в связи с его недавним визитом в Москву, который в объединении сочли нарушающим договоры ЕС.

«Обдумывают наказание Орбану уже, наверное, не первое десятилетие. Сначала он отказался участвовать в перераспределении мигрантов. Затем были попытки обвинения в неправильной трате средств, которые Венгрия получает из фонда ЕС и так далее. Но до сих пор никто ничего с Венгрией сделать не смог. Сейчас обсуждается вопрос о том, что Венгрию нужно лишить полномочий председателя Совета ЕС. Но нет механизмов для этого — это раз. А во-вторых, это чревато тем, что ЕС будет компрометирован такими действиями. Это не пойдет на пользу единству. Поэтому я очень сильно сильно сомневаюсь, что Орбана смогут наказать», — сказал эксперт.

При этом причин для наказания Орбана нет, отметил политолог.

«Не прописано в уставе Европейского союза то, что европейский лидер не имеет права вести собственную внешнюю политику, совершать визиты и вообще просто перемещаться по миру так, как он считает нужным. <…> Орбан — демократически избранный лидер, и лишение Венгрии права возглавлять Совет ЕС вызовет много вопросов к механизмам самого ЕС», — сказал Офицеров-Бельский.

Эксперт указал на то, что лидеры ЕС могут «сколько угодно фантазировать» на тему наказаний Орбана, но это ни к чему не приведет.

«Кроме того, эти фантазии тоже не идут на пользу ЕС, так как, если не удастся наказать Орбана, значит ЕС проявляет слабость, пытается, но ничего не получается. Это не идет на пользу, потому что очевидно, что механизмы подавления у ЕС нерабочие, они не действуют, и в следующий раз можно позволить себе еще больше», — заключил собеседник издания.

Венгерский кураж: Орбан дважды выступит в Европарламенте до конца года
В центре внимания должна оказаться Украина

5 июля Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Визит венгерского премьера вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия, вступила в председательство в Совете ЕС до конца года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

10 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам на проходящем саммите НАТО в Вашингтоне, что считает поездку венгерского премьера в Россию политической ошибкой. По его мнению, это привело к потере доверия к Будапешту со стороны других европейских стран.

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