Реклама
Прямой эфир
Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Общество
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Общество
В Калининграде назначили врио ректора БФУ им. И. Канта
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Мир
СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву

FT: в ЕС расценивают визит Орбана в Москву как нарушение договоров союза
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены выступить с единым обращением к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с его недавним визитом в Москву, который в объединении сочли нарушающим договоры ЕС. Об этом 11 июля сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, целью обращения является желание европейских лидеров «провести красную линию» для Орбана в вопросе подобных визитов.

«Вчера в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, в том числе совместное письмо Орбану, в котором бы выражали свое возмущение и требовали, чтобы он прекратил свои несанкционированные внешнеполитические вылазки», — говорится в материале.

Также сообщалось, что другим предложением было созвать специальную встречу министров по делам объединения, на которой всё внимание было бы сосредоточено на нарушениях Венгрии.

«Когда мы проводили передачу полномочий, [Орбан] сказал мне, что он сделает всё, чтобы обеспечить преемственность и не подорвать результаты председательства Бельгии в ЕС, и очевидно, что это не то, что он делает. То, как он ведет себя, явно не соответствует международным договорам», — приводит FT слова и.о. премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

10 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам на проходящем саммите НАТО в Вашингтоне, что считает поездку венгерского премьера в Россию политической ошибкой. По его мнению, это привело к потере доверия к Будапешту со стороны других европейских стран.

Ранее, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Визит венгерского премьера вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия, которая вступила в председательство в Совете ЕС до конца года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Еще накануне поездки Орбана Мишель заявил, что он не может вести от лица ЕС переговоры с президентом России по вопросу мира на Украине. Однако 9 июля стало известно, что венгерский премьер написал лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги поездки и заверил, что не высказывал никакого мнения как представитель объединения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024