СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены выступить с единым обращением к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с его недавним визитом в Москву, который в объединении сочли нарушающим договоры ЕС. Об этом 11 июля сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, целью обращения является желание европейских лидеров «провести красную линию» для Орбана в вопросе подобных визитов.

«Вчера в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, в том числе совместное письмо Орбану, в котором бы выражали свое возмущение и требовали, чтобы он прекратил свои несанкционированные внешнеполитические вылазки», — говорится в материале.

Также сообщалось, что другим предложением было созвать специальную встречу министров по делам объединения, на которой всё внимание было бы сосредоточено на нарушениях Венгрии.

«Когда мы проводили передачу полномочий, [Орбан] сказал мне, что он сделает всё, чтобы обеспечить преемственность и не подорвать результаты председательства Бельгии в ЕС, и очевидно, что это не то, что он делает. То, как он ведет себя, явно не соответствует международным договорам», — приводит FT слова и.о. премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо.

10 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам на проходящем саммите НАТО в Вашингтоне, что считает поездку венгерского премьера в Россию политической ошибкой. По его мнению, это привело к потере доверия к Будапешту со стороны других европейских стран.

Ранее, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Визит венгерского премьера вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия, которая вступила в председательство в Совете ЕС до конца года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Еще накануне поездки Орбана Мишель заявил, что он не может вести от лица ЕС переговоры с президентом России по вопросу мира на Украине. Однако 9 июля стало известно, что венгерский премьер написал лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги поездки и заверил, что не высказывал никакого мнения как представитель объединения.