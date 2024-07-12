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Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей

Минздрав: специалисты делают всё, чтобы спасти пострадавших в Шебекино детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Медицинские работники оперируют двоих пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двору жилого дома в Шебекино детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале в четверг, 11 июля.

«Делаем всё возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», — сказано в сообщении.

Иконников проинформировал, что с детьми работают мультидисциплинарные бригады. Задействованы реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки.

Как только операции завершатся, будут назначены консультации с федеральными центрами, заключил министр.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадало пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

Медик Илья, ставший свидетелем атаки, рассказал «Известиям», как оказывал первую помощь пострадавшим детям. При нем оказалась аптечка, бинты и жгуты.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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