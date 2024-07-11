Трамп раскритиковал Джорджа Клуни за его призыв к Байдену не участвовать в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни за призыв к действующему главе государства Джо Байдену отказаться от участия в предстоящих выборах. Об этом 11 июля сообщает газета New York Post.
«Что Клуни вообще знает? Он использует «тезис» демократов о том, что Байден — худший президент в истории Соединенных Штатов, «спас нашу демократию», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, Клуни ополчился на Байдена, «как крыса, которой они оба являются». Он посоветовал актеру «убираться из политики и возвращаться на телевидение».
Самого Байдена Трамп назвал мошенником, действия которого привели к серьезной инфляции в США, проникновению в страну миллионов нелегальных мигрантов и позору американцев в Афганистане.
Накануне Клуни написал в своей статье для газеты The New York Times, что Байдену стоит отказаться от президентской гонки из-за возраста для того, чтобы спасти демократию. Он выразил мнение, что президент США не может выиграть битву со временем, однако назвал Байдена героем, «спасшим демократию».
После дебатов главы Белого дома с Трампом 27 июня участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. В частности, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом, а вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал главу США освободить место для нового лидера. Наиболее вероятной заменой кандидатуры Байдена от демократов называют вице-президента США Камалу Харрис.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.