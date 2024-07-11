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Столтенберг заявил, что координация поставок Киеву не сделает НАТО частью конфликта

Столтенберг: координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта
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Фото: Global Look Press/Ting Shen
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Координация военных поставок Украине необходима, НАТО забрал этот процесс в свои руки. Такая помощь Киеву не сделает альянс частью конфликта, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в среду, 10 июля.

«Мы возьмем в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить свое право на самооборону», — заявил он на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Вашингтоне.

Столтенберг также подчеркнул, что от «количества поставок напрямую зависит скорость завершения конфликта».

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В декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне отмечалось, что НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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