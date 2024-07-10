В ЦАХАЛ назвали условия вывода войск из коридора на границе Газы и Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может уйти с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор, если там будет решена проблема контрабанды оружия для палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом 10 июля заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с координатором Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

«Необходимо решение, которое остановит попытки контрабанды и перекроет потенциальные поставки для ХАМАС, а также позволит вывести войска ЦАХАЛ из коридора в рамках программы освобождения заложников», — сказал Галант. Его слова приводит издание The Times of Israel.

Он сообщил, что Израиль хочет вновь открыть пропускной пункт Рафах, однако еврейское государства не потерпит возвращения в этот район ХАМАС.

Галант также поблагодарил Макгерка и администрацию американского президента Джо Байдена за их участие в вопросе сделки с палестинским движением по освобождению заложников.

28 мая стало известно, что израильские танки вошли в город Рафах на юге сектора Газа и впервые достигли его центра. Уже 30 мая ЦАХАЛ установили контроль над всем Филадельфийским коридором.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. В МО Израиля заявили, что страна как никогда близка к соглашению с Палестиной о приостановлении боевых действий. Однако телеканал CNN сообщал, что для перехода в следующую фазу переговоров всё еще необходимо согласие на это премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что сделка будет заключена.

При этом 6 июля ЦАХАЛ нанес очередной удар по школе в центральной части Газы, в результате которого погибли 16 человек, около 50 пострадали. Тогда в министерстве иностранных дел Турции заявили, что этой атакой Израиль попытался сорвать переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.