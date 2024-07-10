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Турция обвинила Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

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Фото: Global Look Press/Mohammed Nasser apaimage
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Израиль ударом по школе в городе Хан-Юнис попытался сорвать переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом во вторник, 9 июля, заявил МИД Турции.

«Мы осуждаем массовое убийство Израилем десятков невинных гражданских лиц в школе, где укрывались палестинцы в Хан-Юнисе, Газа. Массовые захоронения, обнаруженные в Хан-Юнисе, и нападения на четыре школы, совершенные там за последние четыре дня, являются конкретным доказательством того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа», — говорится в заявлении министерства, опубликованного в соцсети Х.

В МИД Турции утверждают, что эти нападения показывают, что «правительство Нетаньяху стремится сорвать переговоры о прекращении огня».

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Ранее, 6 июля, порядка 16 человек погибли и около 50 пострадали в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в центральной части сектора Газа. Уточняется, что, согласно данным источников, в школе Аль-Джауни, которая подверглась авиаудару со стороны ЦАХАЛ, размещались беженцы.

В тот же день СМИ сообщали, что 27 палестинцев погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа с вечера пятницы. Телеканал Al Jazeera уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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